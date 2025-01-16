شيفرولية تعلن البدء في إنتاج السيارة أوبترا موديل 2025 بمصر.. صور

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كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة جنرال موتورز مصر، عن بدء إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا سيدان العائلية موديل 2025 الجديدة كليًا في مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

تعد شيفروليه أوبترا الجديدة كليًا سيارة ركاب مدمجة تم تصميمها لتلبية معايير الجودة العالمية،تواصل جنرال موتورز مصر لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في قطاع السيارات المصري.

قالت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا إن الاستثمار في تصنيع سيارة شيفرولية الجديدة يأتي تماشيًا مع رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات المحلية.

تم تصميم شيفروليه أوبترا الاقتصادية لتجمع بين العملية، والأناقة، وهي سيارة موفرة في استهلاك الوقود ومزودة بمميزات أمان متقدمة، وتقنيات سهلة الاستخدام.

وأضافت نيشي أن جنرال موتورز مصر استثمرت أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية من خلال إضافة معدات وتقنيات جديدة.

وأوضحت أن التجهيزات الجديدة بالمصنع تشمل تكنولوجيات مبتكرة للحد من الأخطاء لدعم برنامج سيارات الركاب الجديد لضمان المزيد من الأمان والجودة.

وشددت على أن خط الإنتاج الجديد يقام بدعم كامل من برنامج تطوير صناعة السيارات التابع للحكومة المصرية (AIDP)، والذي كانت جنرال موتورز مصر أول شركة تسجل فيه.

وأكدت رئيس جنرال موتورز أن هذه الشراكة تعكس التعاون القوي مع الحكومة المصرية نحو تعزيز النظام البيئي لصناعة السيارات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة بالبلاد.

ولفتت إلى أن جنرال موتورز مصر أضافت فرص عمل جديدة بالسوق المحلي مع زيادة عدد العاملين في التصنيع بنسبة تقارب 30% لدعم برنامج سيارات الركاب الجديد وخطط النمو المستقبلية.

يذكر أن السيارة شيفروليه أوبترا خضعت لاختبارات دقيقة في عدد من المختبرات الدولية، كما وتم اختبارها لمدة 6 أشهر على الطرق المصرية لضمان جاهزيتها لمواجهة ظروف القيادة المحلية.

وتؤكد جنرال موتور على تعزيز تواجدها في مصر من خلال التعاون مع الشركاء المحليين المزودين للمكونات المحلية عالية المستوى، كما تقوم الشركة بتقديم سلع جديدة للسوق المصري من خلال تقديم سيارات الركاب المدمجة.

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