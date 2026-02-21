إعلان

بكالوريوس ودبلومه.. رابط التقديم في منح بروناي دار السلام 2026 ـ 2027

كتب : عمر صبري

04:30 ص 21/02/2026

وزارة التعليم العالي

نقلت إدارة البعثات وزارة التعليم العالي والبحث العبمي المصرية إفادة عن سفارة سلطنة بروناى دار السلام عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام لاستكمال الدراسة للحصول على درجة الدبلومة، البكالوريوس، والماجستير للعام الدراسى 2026 ـ 2027.

وأوضحت إدارة البعثات أنه للتقديم يتم ملء استمارة التقديم إلكترونيا عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأضافت أنه وللمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

وزارة التعليم العالي منح بروناي دار السلام

