أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان التجارية في مصر، عن عرض كاش باك على السيارة CS55 Plus الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

تقدم شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر بعد التخفيض بفئة وحيدة بسعر رسمي مليون 225 ألف جنيه.

ومع توافر شانجان CS55 Plus بعرض كاش باك 100 ألف جنيه، دخلت السيارة الصينية في منافسة قوية مع عددا من المنافسين ويمكن التعرف عليهم من خلال التقرير التالي:

كيا سيلتوس

تقدم كيا سيلتوس الجديدة بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و 250 ألف جنيه لفئة EX، ومليون و 400 للفئة الثانية High line Turbo ، ومليون و 525 ألف جنيه للفئة الثالثة Topline Turbo تقدم مقابل مليون و 525 ألف جنيه.

جيتور داشينج

تتوفر جيتور داشينج في مصر بسعر يبدأ من 1,155,000 جنيه، 1,250,000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً تقدم مقابل 1,415,000 جنيه.

ساوإيست S06

تقدم ساوإيست S06 تبدا أسعارها من 1,149,000 جنيه، الفئة الثانية 1,249,000 جنيه، أما الفئة عالية التجهيزات تأتي بسعر 1,384,000 جنيه.

جي إيه سي MZOOM

قدمت جي إيه سي MZOOM تقدم الفئة الأولى Comfort من جي إي سي إم زووم في مصر بسعر رسمي 920,000 جنيه ، والفئة التانية Elegance بسعر 1,029,000 جنيه، أما الفئة الثالثة Premium سعرها 1,099,000 جنيه، والفئة R-Style بسعر 1,199,000 جنيه.

رينو داستر

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بعد التخفيض بثلاث فئات تبدأ من مليون 50 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 150 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 240 ألف جنيه للفئة للثالثة.

MG One

تباع إ م جي One بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و300 ألف جنيه.

