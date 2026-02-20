ديبال G318 بتصميمها الصندوقي تقتحم فئة الـSUV وتنافس 4 سيارات قوية

بعد تخفيضها 100 ألف جنيه.. شانجان CS55 Plus تنافس 6 سيارات في مصر

قدمت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Deepal في مصر، سيارتها Deepal G318 الجديد إلى السوق المصري منذ أيام ضمن فعاليات أوتومورو 2026، قبل أن تنظم له تجربة قيادة قوية وموسعة في منطقة وادي الريان بمحافظة الفيوم.

وجاء تنظيم تجربة القيادة في بيئة طبيعية مفتوحة، حيث أتيحت الفرصة لممثلي وسائل الإعلام ومؤثري قطاع السيارات لاختبار أداء G318 على الطرق المتنوعة والتضاريس المختلفة التي تشتهر بها منطقة وادي الريان.

تنتمي Deepal G318 إلى فئة السيارات الـSUV ذات الطابع الصندوقي، ما يضعها ضمن فئة تنافسية تضم أربع سيارات رئيسية في السوق المصري من نفس الشريحة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

جيتور T2

تقدم T2 موديل 2026 بفئتين، فئة Luxury بسعر 1,775,000 جنيه، بينما تأتي فئة Matt Color بسعر 1,825,000 جنيه.

روكس 01

تقدم روكس 001 الفئة المزودة بـ7 مقاعد نحو 3,200,000 جنيه، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا ذات الـ6 مقاعد بسعر 3,300,000 جنيه.

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

هاڤال H7

تقدم هافال H7 HEV الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها 1,660,000 جنيه.

