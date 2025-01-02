قبل انفجارها بفندق ترامب.. سيارة تسلا سايبرتراك المثيرة للجدل - صور وفيديو

الزيادات تضرب أسعار عدد من سيارات إم جي في مصر.. وصلت 67 ألف جنيه

كتب - أيمن صبري:

لم يكن حادث انفجار الشاحنة تسلا سايبرتراك الكهربائية الذي وقع مساء، الأربعاء، أمام فندق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في لاس فيجاس، وأسفر عن مقتل وإصابة 8 أشخاص، هو الأول الذي يذكر فيه اسم سيارة تسلا.

لمشاهدة لحظة انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب (اضغط هنا)

فمنذ اللحظة الأولى للكشف عنها، تحولت الشاحنة الخفيفة تسلا سايبرتراك "Cybertruck" التي تعد أحدث سيارات الشركة الأمريكية بالأسواق، إلى عنصر حاضر في العديد من الأحداث والمواقف الجدلية.

تسلا سايبرتراك تتحطم أمام العالم

البداية كانت بحدث ضخم أقامه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للكشف عن "سايبرتراك"، إذ تحول الحدث الذي شاهده ملايين إلى فضيحة.

كان ماسك يسعى لإبهار الجميع بسيارته الجديدة، التي روج لها باعتبارها مدرعة خارقة، لكن وأثناء استعراض تدريعها تهشم زجاج السيارة بسهولة، ليقف الملياردير الأمريكي عاجزًا أمام فشل سيارته.

تسببت تلك الفضيحة التي وقعت في أواخر 2019 وشاهدها الملايين حول العالم، في خسارة إيلون ماسك 768 مليون دولار (39 مليار جنيه مصري) تقريبًا في يوم واحد، إثر تراجع أسهم تسلا بنحو 6%.

تأخر تقديم تسلا سايبرتراك أكثر من عامين

خلال العرض الفاشل لتقديم تسلا سايبرتراك، أعلن إيلون ماسك أن سيارته الجديدة سيتم تسليمها للحاجزين والذين تخطى عددهم في ذلك الوقت 500 ألف عميل، منتصف عام 2021.

لكن ظهور السيارة على الطرق تأخر لأكثر من عامين حيث لم تبدأ الشركة في تسليم السيارة إلا في شهر أبريل من العام الماضي، وهو ما زاد الضغوط على الشركة وأسهمها.

وعلى مدار أكثر من عامين، حاول إيلون ماسك إلقاء المسئولية في تأخر ظهور سايبرتراك على الأزمات العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا وما نتج عنه من اضطراب بسلاسل الإمداد.

تسبب التأخر في طرح تسلا "سايبرتراك" بحسب مراقبين في تراجع أسعار أسهم الشركة في أسواق التداول العالمية، وخاصة أن الشركة لم تقدم أجوبة مقنعة للحاجزين؛ فضلًا عن سحب العشرات من الحاجزين طلبات الشراء والاتجاه نحو علامات تجارية أخرى.

تسلا سايبرتراك تشارك في حرب روسيا وأوكرانيا؟!

في أغسطس الماضي، أثار رئيس دولة الشيشان، رمضان قديروف، الجدل بعدما نشر مجموعة من الصور بجوار الشاحنة تسلا سايبرتراك على حسابه الرسمي بمنصة "تلجرام".

وزعم رئيس جمهورية الشيشان الروسية، شبه المستقلة في منطقة شمال القوقاز والمدعوم من روسيا الاتحادية، أنه تلقى سيارة "سايبرتراك" من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس تسلا وهو ما نفاه الأخير لاحقًا.

وظهر قديروف في فيديو وهو يقود السيارة في العاصمة الشيشانية جروزني، وقد تم تجهيزها ببرج مدفع. وظهر الزعيم البالغ من العمر (48 عاما) وهو يقف بجانب المدفع المركب على السيارة مرتديا أحزمة ذخيرة عبر كتفيه وعلى صدره.

وبدا قديروف مبتسما وهو يقول إن "الوحش" في إشارة إلى تسلا سايبرتراك سيكون مفيدا قريبا في الحرب الروسية ضد أوكرانيا المجاورة. وأضاف في المنشور: "أنا متأكد أن هذا الوحش سيكون ذا فائدة كبيرة لمقاتلينا".

سايبرتراك مصنوعة من معادن المركبات الفضائية

صممت شاحنة تسلا الكهربائية بطول 5.7 متر، وهي تعتبر قصيرة نسبيا وفقا للمعايير الأمريكية لسيارات البيك آب، لكن في المقابل تم تعزيز الخصائص المستقبلية.

ولا يتشابه تصميم السيارة Cybertruck مع موديلات البيك آب التقليدية، بل إنها تظهر كمسطرة مثلثة ضخمة على عجلات؛ حيث لا تشتمل السيارة على شبكة أمامية، كما أن الكشافات الأمامية عبارة عن شريط LED نحيف.

ولتوفير النفقات والوقت في طلاء السيارة قامت تسلا بتصنيع السيارة من الفولاذ المقاوم للصدأ وهو خليط من المعادن مشابه للمستخدم في تصنيع المركبات الفضائية.

ولا تقتصر مزايا الفولاذ على مقاومة الصدمات فحسب، بل إنه مضاد لطلقات الرصاص حتى عيار 9 ملم ويتماشى مع الزجاج المقاوم للرصاص، الذي يتم الترويج له.

تقدم تسلا سايبرتراك بخيارين، الأول Cyberbeast بقوة 621 كيلووات/845 حصان، والتي تتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.6 ثانية.

الخيار الثاني والذي يتفوق على موديلات البيك آب التقليدية بقوة 441 كيلووات/600 حصان ميكانيكي؛ ويمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 500 كم قبل الحاجة لإعادة شحن البطاريات، والتي تأتي استنادًا إلى تقارير بسعة 100 كيلووات ساعة.

من الناحية النظرية يمكن قيادة السيارة Cybertruck في الطرق الوعرة؛ نظرا لأنها مجهزة بنظام تعليق هوائي، كما يمكن زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 40 سم بضغطة زر.

أسعار تسلا سايبرتراك

تتوفر تسلا سايبرتراك في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 60.990 دولار للنسخة القياسية (ثلاثة ملايين و97 ألف جنيه مصري) تقريبًا، بينما يصل سعر النسخة رباعية الدفع إلى 79.990 دولار (أربعة ملايين و61 ألف جنيه).

اقرأ أيضًا:

بعد السماح بترخيصها.. أسعار باجاج كيوت أصغر سيارة "زيرو" بمصر

ما سعر السيارة التي وصفها الفنان أحمد حلمي بـ"فردة شراب"؟

قبل البدء.. بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: خارج عن إرادتنا

بـ250 ألف جنيه| حقيقة تقديم السيارة "تاتا نانو" الهندية الجديدة بالأسواق