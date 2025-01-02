كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن تراجع أسعار السيارة جوليون برو الكروس أوفر موديل 2025، بقيمة 60 ألف جنيه خلال شهر يناير 2025 الجاري.

تتوفر جوليون برو التي تم تقديمها بشكل رسمي قبل أسابيع قليلة لأول مرة بالسوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و420 بدلًا من مليون و480 ألف جنيه.

نتناول فيما يلي مواصفات جوليون برو:

المحرك والأداء

تأتي جوليون برو بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.

السلامة والأمان

وتم تزويد السيارة بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب، حيث تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، ومساعدة الفرامل (BA). كما تشمل الأنظمة المتقدمة الأخرى التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ورؤية محيطية بزاوية 360°، مما يعزز من مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.

التجهيزات الداخلية والخارجية

ومن ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، تمتاز السيارة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة. وتوفر Jolion Pro أيضًا فتحة سقف بانورامية تتيح للركاب الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والهواء الطلق. إضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف لراحة المستخدم.

أنظمة الترفيه والراحة

وفيما يتعلق بأنظمة الترفيه والراحة، تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع مداخل USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة ذكي، كما يمكن اختيار أوضاع القيادة المختلفة مثل Standard، Eco، Sport وSnow، مما يمنح السائق تجربة قيادة مريحة ومتنوعة. وتأتي السيارة بأربع ألوان مميزة تضم الأبيض والأسود والأزرق والأحمر والرمادي، مما يتيح للعملاء اختيار ما يتناسب مع ذوقهم الشخصي.

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