لا صحة لبتر قدمه".. جد طفل "واقعة باسوس" يكشف موعد جراحته العاجلة -صور

كتب : أسامة علاء الدين

11:19 م 20/02/2026
نفى محمد نصار، جد الطفل محمد أحمد مرسي، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بتر قدم حفيده، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الجد أن الطفل لا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء العاجل، قائلاً: «ادعوا له بالشفاء، فهو بين يدي الله عز وجل، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية يوم الأحد المقبل».

وأشاد نصار بسرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع الواقعة، مؤكدًا أنها تحركت بشكل سريع واحترافي فور وقوع الحادث.

كما ثمّن جهود الفرق الطبية ووزارة الصحة في تقديم الرعاية اللازمة للطفل ووالده، مشيرًا إلى أن التعامل الطبي كان على أعلى مستوى منذ لحظة نقلهما إلى المستشفى.

وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو يُظهر اعتداء شخصين على رجل بصحبته صغير، باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وآخر أبيض، وسط مزاعم بوقوع الحادث في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية.

وأظهر الفيديو أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما كان الآخر يحمل سلاحًا أبيض، حيث قاما بالتعدي على المجني عليه ونجله في الشارع، وسط صرخات الصغير خوفًا من الموقف، ومحاولات الأب حمايته ومنع إصابته جراء الأعيرة النارية التي أطلقها أحدهما.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الأب بجروح، فيما فرّ المتهمان هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

