"خطوة بخطوة".. كيف تستورد سيارة بنفسك دون حاجة للوكلاء والتجار

القاهرة - (مصراوي):

بدأت مصلحة الجمارك المصرية في العمل بالقرار رقم 319 لسنة 2024 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم عمليات الاستيراد الشخصي للسيارات.

ويتيح القانون للمواطنين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة، الاستيراد بشكل شخصي دون الحاجة للجوء إلى وكلاء تجار شركات السيارات في مصر.

وحددت وزارة الاستثمار في قرارها الجديد استيراد سيارة واحدة باسم المواطن كل 5 سنوات، وأن يقدم حساب بنكي يفيد بملاءته المالية للاستيراد، وأن يسدد كامل سعر السيارة من خلال طرق الدفع المتعارف عليها بواسطة البنوك العاملة بمصر.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على مجموعة من الخطوات التي يجب استيفائها لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي:

- شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها.

- "استيفاء نموذج رقم (4)"بعد سداد كامل سعر السيارة

- إرسال الاعتماد للبائع فى دولة الاستيراد، ثم حجز السيارة من المصنع.

- تبرم الشركة عقد بيع للمستورد وتحدد موعد استلام السيارة،

- يجب توافر فاتورة شراء السيارة مع سعر الشحن، وتوفير خط سير من التوكيل الملاحى، وصورة البطاقة للمشترى.

- في حال كانت السيارة قادمة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، يجب توفير شهادة المنشأ "يورو1" للتمتع بالإعفاء الجمركي.

- حجز مركب لشحن السيارة وهناك ثلاث خيارات إما شحن عادي أو شحن VIP أو شحن كونتينر.

- بعد وصول السيارة إلى الميناء يتم تحصيل الرسوم الجمركية والتي يتم تحديدها وفقًا لسعة محرك السيارة مضاف إلىها رسم تنمية وضريبة قيمة مضافة وضريبة جدول.

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