اليوم.. نظر محاكمة عمرو أديب بتهمة سب مرتضى منصور

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 21/02/2026

مرتضى منصور وعمرو أديب

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد الإعلامي عمرو أديب، يتهمه فيها بالسب والقذف.

كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت الإعلامي عمرو أديب للمحاكمة على خلفية اتهامه بالسب والقذف بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت العلاقة بين الإعلامي عمرو أديب ومرتضى منصور قد شهدت تبادلاً حاداً للاتهامات والبلاغات القضائية، التي تركزت على اتهامات بالسب والقذف.

