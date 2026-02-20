بعد بيع أكثر من 16 ألف سيارة.. هذه أرخص سيارة لدى MG في مصر

بعد تخفيضها 100 ألف جنيه.. شانجان CS55 Plus تنافس 6 سيارات في مصر

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها "شيري" في مصر

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن تحقيق رقم جديد في مبيعات السيارات المستوردة (CBU) خلال عام 2025 الماضي.

وبحسب المعلن، استطاعت شركة إم جي الصينية في مصر بيع نحو 16.600 سيارة مختلفة السعات والأنماط، مسجلة حضورها كإحدى أسرع العلامات نموًا في السوق المصري.

وسجلت "إم جي" حصة سوقية بلغت 12.3% من إجمالي سوق السيارات المستوردة، البالغ 150,371 سيارة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 118% مقارنة بعام 2024، كما ارتفعت الحصة السوقية العامة للعلامة من 7.9% إلى 8.7%..

ومع تحقيقها مبيعات قياسية يبحث العديد من المقبلين على الشراء في السوق المصري، عن أرخص طرازات العلامة محليا خلال شهر فبراير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات MG5 التفصيلية:

تقدم إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر فبراير 2026 الجاري بفئتين تبدأ من 799.990 جنيه للفئة الأولى، وفئة LUXURY سعرها 899.990 جنيه.

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.