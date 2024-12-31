بعد السماح بترخيصها.. أسعار باجاج كيوت أصغر سيارة "زيرو" بمصر

بعد الزيادات المليونية.. ما سعر أرخص سيارة تقدمها هوندا بمصر

ما السيارات التي ستنتجها MG داخل مصنعها الجديد في مصر؟

ما سعر السيارة التي وصفها الفنان أحمد حلمي بـ"فردة شراب"؟

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، استخرجت وحدات المرور في محافظتي أسوان والدقهلية ملفات وتراخيص تسيير للمركبة باجاج كيوت رباعية الإطارات الجديدة.

باجاج كيوت التي يتم تصنيعها بأحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو"، تعد أصغر مركبة رباعية العجلات بمصر في 2024.

ومن المقرر بحسب المعلن أن تصبح المركبة كيوت الجديدة بديلًا حضريًا وأكثر أمانًا للمركبات ثلاثية الإطارات "التوك توك" المنتشرة بشوارع المحافظات.

وفي خطوة عملية لاستبدال باجاج كيوت بالتوك توك أعلنت محافظة أسوان عن إنهاء إجراءات الترخيص للمركبة مدعومة بالهوية البصرية، وتم تحديد خط سيرها للعمل بنطاق الإسكان المميز "حي اللوتس" بمنطقة العقاد.

ولم تعلن الشركة المصنعة حتى الآن عن الأسعار الرسمية للمركبة باجاج كيوت الجديدة، بيد أنها تتوفر لدى تجار بأسعار غير رسمية تتراوح بين 215.000 و225.000 جنيه.

تتسع باجاج كيوت لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة).

يبلغ طول كيوت الجديدة (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

يشار إلى أن المركبة حاصلة على شهادة إعتماد "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.

كما أنها مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقًا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير بالطرق، وكذا شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.

اقرأ أيضًا:

ما سعر السيارة التي وصفها الفنان أحمد حلمي بـ"فردة شراب"؟

قبل البدء.. بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: خارج عن إرادتنا

هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟

ما السيارات التي ستنتجها MG داخل مصنعها الجديد في مصر؟