أسعار ومواصفات رينو داستر 2026 في مصر

كتب : محمد جمال

03:29 م 20/02/2026 تعديل في 03:29 م
تقدم شركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، السيارة رينو داستر الجديدة في مصر بثلاث فئات خلال فبراير الجاري.

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بعد التخفيض بثلاث فئات تبدأ من مليون 50 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 150 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 240 ألف جنيه للفئة للثالثة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو داستر الجديدة كليًا بمصر:

أداء رينو داستر الجديدة

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

تصميم وتجهيزات رينو داستر الجديدة

تأتي السيارة الجديدة بلغة تصميم عصرية مستوحاة من الهوية البصرية الجديدة لرينو، حيث تبرز الواجهة الأمامية بشبكة مميزة تتوسطها كلمة Renault، مع مصابيح LED أنيقة وجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فقد تم تصميمها لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة متكاملة، حيث تحتوي على شاشة لمس مقاس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ 6 سماعات حسب الفئة. كما تشمل التجهيزات طارة من الجلد بها مثبت ومحدد سرعة، ووسائل راحة متعددة.

أنظمة أمان داستر

حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2025 وفي مقدمتها 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)، ونظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)، وكاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)

