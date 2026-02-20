رينو تتحول من الربحية إلى خسائر بمليارات اليورو خلال عام واحد

باريس - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024.

وقالت رينو أمس الخميس، إنها تكبدت خسائر بقيمة 9ر10 مليار يورو (86ر12 مليار دولار) خلال العام الماضي مقارنة بتسجيل أرباح بقيمة 752 مليون يورو خلال عام 2024.

وسجلت نيسان خسائر تشغيلية تقدر بـ 9ر7 مليار يورو مقارنة بتسجيل أرباح بقيمة 6ر2 مليار يورو.

وبلغ الهامش التشغيلي 3ر6 % خلال العام الماضي مقارنة بـ 6ر7 % خلال عام 2024، بانخفاض بواقع 3ر1 نقطة مئوية.

وارتفع دخل نيسان بنسبة 3% ليصل إلى 9ر57 مليار يورو.

وباعت نيسان خلال عام 2025 نحو مليوني و336 ألفا و807 سيارات في أنحاء العالم، بارتفاع بنسبة 2ر.3%