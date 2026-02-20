بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

اشتعل سباق الصدارة في الدوري المصري الممتاز عقب نهاية الجولة الـ18، بعد فوز الزمالك بهدفين دون رد، وانتصار بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

وحقق الفارس الأبيض انتصاراً على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد سجلهما أحمد فتوح وناصر منسي على استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، متساوياً مع بيراميدز الذي فاز بدوره على سيراميكا بهدف نظيف.

وفي المقابل، تجمد رصيد سيراميكا عند 35 نقطة في الصدارة، ليصبح الفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وبيراميدز اليوم:

المركز الأول: سيراميكا كليوباترا – 35 نقطة

المركز الثاني: الزمالك – 34 نقطة

المركز الثالث: بيراميدز – 34 نقطة

المركز الرابع: الأهلي – 33 نقطة

المركز الخامس: وادي دجلة – 27 نقطة

المركز السادس: المصري – 26 نقطة

المركز السابع: زد – 25 نقطة

المركز الثامن: سموحة – 25 نقطة

المركز التاسع: البنك الأهلي – 22 نقطة

المركز العاشر: مودرن سبورت – 22 نقطة

المركز الحادي عشر: إنبي – 21 نقطة

المركز الثاني عشر: بتروجيت – 21 نقطة

المركز الثالث عشر: الجونة – 20 نقطة

المركز الرابع عشر: غزل المحلة – 18 نقطة

المركز الخامس عشر: المقاولون العرب – 17 نقطة

المركز السادس عشر: الاتحاد السكندري – 17 نقطة

المركز السابع عشر: فاركو – 14 نقطة

المركز الثامن عشر: حرس الحدود – 14 نقطة

المركز التاسع عشر: طلائع الجيش – 12 نقطة

المركز العشرون: كهرباء الاسماعيلية – 12 نقاط

المركز الواحد والعشرون: الإسماعيلي– 10 نقاط