مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

2 0
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

2 1
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

2 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

11:57 م 20/02/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (2)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (3)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (5)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (6)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (7)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (8)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (9)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (4)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتعل سباق الصدارة في الدوري المصري الممتاز عقب نهاية الجولة الـ18، بعد فوز الزمالك بهدفين دون رد، وانتصار بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

وحقق الفارس الأبيض انتصاراً على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد سجلهما أحمد فتوح وناصر منسي على استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، متساوياً مع بيراميدز الذي فاز بدوره على سيراميكا بهدف نظيف.

وفي المقابل، تجمد رصيد سيراميكا عند 35 نقطة في الصدارة، ليصبح الفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وبيراميدز اليوم:

بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

المركز الأول: سيراميكا كليوباترا – 35 نقطة

المركز الثاني: الزمالك – 34 نقطة

المركز الثالث: بيراميدز – 34 نقطة

المركز الرابع: الأهلي – 33 نقطة

المركز الخامس: وادي دجلة – 27 نقطة

المركز السادس: المصري – 26 نقطة

المركز السابع: زد – 25 نقطة

المركز الثامن: سموحة – 25 نقطة

المركز التاسع: البنك الأهلي – 22 نقطة

المركز العاشر: مودرن سبورت – 22 نقطة

المركز الحادي عشر: إنبي – 21 نقطة

المركز الثاني عشر: بتروجيت – 21 نقطة

المركز الثالث عشر: الجونة – 20 نقطة

المركز الرابع عشر: غزل المحلة – 18 نقطة

المركز الخامس عشر: المقاولون العرب – 17 نقطة

المركز السادس عشر: الاتحاد السكندري – 17 نقطة

المركز السابع عشر: فاركو – 14 نقطة

المركز الثامن عشر: حرس الحدود – 14 نقطة

المركز التاسع عشر: طلائع الجيش – 12 نقطة

المركز العشرون: كهرباء الاسماعيلية – 12 نقاط

المركز الواحد والعشرون: الإسماعيلي– 10 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب الدوري المصري الزمالك الأهلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلومبيرج: أكثر من نصف الكنديين يرون أمريكا التهديد الأكبر لأمن بلادهم
شئون عربية و دولية

بلومبيرج: أكثر من نصف الكنديين يرون أمريكا التهديد الأكبر لأمن بلادهم
ضحية "ميت عاصم" يدخل مستشفى الأمراض النفسية.. ومحاميه: حاول الانتحار أكثر
أخبار المحافظات

ضحية "ميت عاصم" يدخل مستشفى الأمراض النفسية.. ومحاميه: حاول الانتحار أكثر
"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أخبار وتقارير

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر
أخبار المحافظات

"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر
تألق منسي وفتوح.. ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

تألق منسي وفتوح.. ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات