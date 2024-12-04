بعد زيادة أسعار أرخص سيارات شيري.. ما البدائل المتاحة بنفس السعر؟

سيارات خرجت من السوق المصري في 2024

في 4 أيام.. ارتفاع أسعار 9 سيارات جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، عن ارتفاع أسعار شيري أريزو 5 موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة محليًا وأرخص طرازات العلامة بمصر خلال شهر ديسمبر الجاري.

ارتفعت أريزو 5 الجديدة بقيمة 10 آلاف جنيه، ما يجعل السيارة المجمعة محليًا في منافسة قوية مع عدد من السيارات المتاحة بالسوق المصري.

تبدأ أسعار أريزو 5 خلال ديسمبر الجاري من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي أريزو 5 بمصر:

بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 موديل 2025 المزودة بناقل حركة يدوي 620 ألف جنيه، والفئة الأوتوماتيك ارتقى سعرها إلى 700 ألف جنيه.

تعمل بي واي دي F3 سيدان العائلية الجديدة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من 5 سرعات، وأوتوماتيك من 4 سرعات بالفئة الثانية.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محليًا بأسعار رسمية تبدأ من 755.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 785.000 جنيه، والفئة الثالثة 825.000 جنيه، والفئة الرابعة 845.000 جنيه، والفئة الخامسة 880.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا خلال شهر نوفمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 660.000 جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

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سيارات خرجت من السوق المصري في 2024

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