شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو كشفت خلاله عن طموحها والأحلام التي تتمنى تحقيقها خلال الفترة المُقبلة.

هنا شيحة: عايزة أرجع ألعب رياضة وأخرج أول أفلامي

وقالت هنا "الفيديو ده مش سهل أبدًا إن حد يقول فعلا اللي نفسه يعمله، جيسيكا حسام الدين كانت كلمتني من فترة ودردشنا على فكرة فيلم إذما، وإني أعمل فيديو أقول حاجة لنفسي، قدام كمان 10 سنين أو 15 سنة لما أرجع أشوفه يفكرني بنفسي أو يتحداني أو يقولي حققت اللي أنا عايزاه ولا لأ".

وتابعت "بقالي كتير ما لعبتش رياضة وعايزة ألعب رياضة وبحب القراءة جدا لكن بقيت بقرأ شغلي بس (السيناريوهات)، وقليل لما أقرا كتاب، دلوقتي عايزة أرجع أقرا تاني، وأعمل أفلام نفسي أعملها، وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة، وعايزة أخرج فيلم، بقول كدة بقالي 8 سنين".

واختتمت هنا "عايزة أوصل لنتائج أسرع من كدة، صحيح كل حاجة بتاخد وقتها والمهم تجتهد وتبذل مجهود لحد ما توصل لحلمك، بشوف الإنسان لازم يفضل يتحرك ما يفضلش ثابت وواقف في مكانه، ويكون عندنا آمال وطموحات".

تعليق جيسيكا حسام الدين على فيديو هنا شيحة

وعلقت الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين على فيديو هنا شيحة، وكتبت "روح جميلة بكل معنى الكلمة من الداخل والخارج، بحبك".

جدير بالذكر أن هنا شيحة تنتظر طرح فيلم شكوى 713317 والذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة، وحصل على إعجاب وإشادات الجمهور والنقاد. يشارك في بطولته محمود حميدة، شيرين، محمد رضوان، إنعام سالوسة، علي الطيب، تامر نبيل، جهاد حسام الدين، تأليف وإخراج ياسر شفيعي.

