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نيسان سنترا ثاني سيارة تنضم إلى برنامج AIDP المصري.. التفاصيل

02:44 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    نيسان سنترا
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    نيسان سنترا
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    نيسان سنترا الجديدة
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    نيسان سنترا
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القاهرة - (مصراوي):

أعلن محمد عبد الصمد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نيسان مصر، عن انضمام السيارة "سنترا" سيدان العائلية متوسطة الحجم إلى برنامج "AIDP" الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وقال عبد الصمد في كلمته على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمسئولي نيسان العالمية، إن الشركة ستضخ مليوني دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع.

ومن المقرر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لمصنع نيسان مصر 30 ألف سيارة سنويًا بدءًا من عام 2025 بزيادة 5 آلاف سيارة مقارنة بالقدرة الإنتاجية الحالية.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة في مصر، في ضوء وما توليه من أهمية قصوى لبرنامج تنمية صناعة السيارات وبرنامج تحفيز الصادرات أيضًا.

تقدم نيسان سنترا المجمعة في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 999.000 جنيه للفئة القياسية، ومليون و99.000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

يذكر أن جنرال موتورز مصر أولى الشركات التي أعلنت عن انضمام سياراتها إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إذ أعلنت في سبتمبر الماضي عن تسجيل "شيفرولية أوبترا" كأول سيارة في برنامج AIDP المصري.

وتعمل مصر حاليًا على تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وخاصة الدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة.

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