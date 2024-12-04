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سيارات خرجت من السوق المصري في 2024

01:45 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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  • عرض 16 صورة
    هيونداي إلنترا HD
  • عرض 16 صورة
    هيونداي إلنترا HD
  • عرض 16 صورة
    هيونداي إلنترا HD
  • عرض 16 صورة
    هيونداي إلنترا HD
  • عرض 16 صورة
    هيونداي إلنترا HD
  • عرض 16 صورة
    هيونداي إلنترا HD
  • عرض 16 صورة
    هيونداي إلنترا HD
  • عرض 16 صورة
    شيري تيجو 3
  • عرض 16 صورة
    شيري تيجو 3
  • عرض 16 صورة
    شيري تيجو 3
  • عرض 16 صورة
    تيجو 3
  • عرض 16 صورة
    شيري تيجو 3
  • عرض 16 صورة
    شيري تيجو 3
  • عرض 16 صورة
    شيري تيجو 3
  • عرض 16 صورة
    شيري تيجو 3
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كتب - محمد جمال:

مع اقتراب عام 2024 من نهايته، خرجت سيارتين جديدتين من سوق السيارات المصري وتوقف إنتاجهما نهائيًا بعد سنوات من النجاح والانتشار بالسوق المحلي، وكلاهما مجمع محليًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي توقف إنتاجها خلال العام الجاري:

هيونداي إلنترا HD

هيونداي إلنترا HD

أعلن الوكيل المحلي لعلامة هيونداي توقف إنتاج إلنترا HD السيدان العائلية المجمعة محليا خلال العام الجاري، لتكون بديلاتها في السوق المصري هيونداي إلنترا AD.

شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

أعلن الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية بسوق السيارات المصري في نهاية شهر مايو الماضي من العام الجاري 2024، توقف إنتاج تيجو 3 نهائيًا لتحل تيجو 4 برو بديلةً عنها.

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