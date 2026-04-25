تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس اليوم بالدوري الإنجليزي.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالبريميرليج.

وغادر صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عقب سقوطه على أرضية الملعب، بعدما تعرض لإصابة عضلية.

وظهر صلح متأثرا بشكل كبير، بعد الخروج مصابا أمام كريستال بالاس، وسط تحية وتصفيق حار من جماهير ليفربول.

تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

وقال مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "صلاح سيخضع لبعض الفحوصات الطبية غدا الأحد، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها".

وأضاف: "صلاح شعر بآلام عضلية في مباراة اليوم، لذلك فضل الجهاز الفني اراحته لعدم تفاقم الإصابة".

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان يونايتد الإنجليزي، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة اليوم كانت الأخيرة للفرعون المصري أمام كريستال بالاس بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

