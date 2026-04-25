نموذج للأمانة.. مرشد سياحي يعثر على أموال ويُعيدها إلى صاحبها بالأقصر

كتب : محمد محروس

08:59 م 25/04/2026

المرشد السياحي علاء عبدالرؤوف

عثر المرشد السياحي علاء عبد الرؤوف على مبلغ مالي كبير أثناء سيره في شوارع وسط مدينة الأقصر، داخل ظرف ملقى على الأرض.

موقف يعكس الأمانة

ولم يتردد المرشد السياحي في التفكير في كيفية الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته إليه، خاصة مع احتمالية أن تكون هذه الأموال مخصصة لأغراض مهمة مثل العلاج أو سداد ديون أو مصدر رزق لأسرة.

محاولة البحث عن صاحب الأموال

وقام علاء بالانتظار في موقع العثور على الظرف لأكثر من ساعة كاملة، على أمل عودة صاحبه للبحث عنه، إلا أن أحدًا لم يظهر.

الاستعانة بمواقع التواصل

وعلى الفور، لجأ إلى نشر مناشدة عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، داعيًا زملاءه المرشدين إلى مشاركتها لتوسيع نطاق الوصول إلى صاحب الظرف.

إعادة الأموال كاملة

لم تمضِ فترة طويلة حتى تواصل صاحب المبلغ مع المرشد، وبعد التأكد من أوصاف الظرف والتفاصيل الدقيقة، تم تسليم الأموال كاملة إليه.

زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
أخبار مصر

حرب إيران.. هل يوجد خلافات بين مصر ودول الخليج؟
زووم

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
أخبار مصر

أزمة عبدالرحمن الراشد وعمرو موسى بشأن إيران.. كيف بدأت وما الذي أشعل الخلاف؟
رياضة عربية وعالمية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون

