عثر المرشد السياحي علاء عبد الرؤوف على مبلغ مالي كبير أثناء سيره في شوارع وسط مدينة الأقصر، داخل ظرف ملقى على الأرض.

موقف يعكس الأمانة

ولم يتردد المرشد السياحي في التفكير في كيفية الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته إليه، خاصة مع احتمالية أن تكون هذه الأموال مخصصة لأغراض مهمة مثل العلاج أو سداد ديون أو مصدر رزق لأسرة.

محاولة البحث عن صاحب الأموال

وقام علاء بالانتظار في موقع العثور على الظرف لأكثر من ساعة كاملة، على أمل عودة صاحبه للبحث عنه، إلا أن أحدًا لم يظهر.

الاستعانة بمواقع التواصل

وعلى الفور، لجأ إلى نشر مناشدة عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، داعيًا زملاءه المرشدين إلى مشاركتها لتوسيع نطاق الوصول إلى صاحب الظرف.

إعادة الأموال كاملة

لم تمضِ فترة طويلة حتى تواصل صاحب المبلغ مع المرشد، وبعد التأكد من أوصاف الظرف والتفاصيل الدقيقة، تم تسليم الأموال كاملة إليه.