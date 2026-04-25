سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على حريق اندلع داخل ورشة حرفية لتصنيع البلاط والأرضيات بالمنطقة الحرفية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

بلاغ إلى مدير الأمن

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل ورشة حرفية بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الورش والمنشآت المجاورة.

إخماد الحريق دون خسائر بشرية

وتبين من الفحص الأولي نشوب الحريق داخل ورشة لتصنيع البلاط والأرضيات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده بالكامل، دون تسجيل أي إصابات.

وتجري الجهات المختصة حصر التلفيات والخسائر المادية الناتجة عن الحريق داخل الورشة.

النيابة تحقق في الواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، كما جرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وتحديد أسبابه وملابساته.

وتستكمل الجهات المعنية الفحص الفني لموقع الحادث لإعداد تقرير شامل حول سبب اندلاع الحريق وحجم الخسائر.