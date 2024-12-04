علامات حال ظهورها بسيارتك قم بفحصها فورًا

كتب - محمد جمال:

مع مرور الوقت تظهر بعض العلامات أو الأصوات بسيارتك تشير إلى وجود خلل أو مشكلة بالسيارة، وتتنوع هذه الأصوات باختلاف مشاكلها والتي يجب في كل الأحوال عدم إهمالها.

ونستعرض من خلال التقرير التالي التعرف على أبرز العلامات التي إذا ظهرت بسيارتك عليك التوجه إلى أقرب مركز فني متخصص لمعرفة السبب وراء ذلك:

تشغيل السيارة

إذا واجهت مشكلة في تشغيل السيارة فأنها من الأمور التي يجب التوقف عندها ولا يجب اغفالها، وأسباب توقف السيارة وعد القدرة على تشغيلها كثيرة أبرزها ضعف البطارية، أو خطأ كمبيوتر، أو خطأ في نظام الإشعال، وجميع ما سبق يتطلب التوجه لفحص السيارة بصورة عاجلة.

خلل في أداء الفرامل

الفرامل من أهم عناصر الأمان في السيارة وهناك العديد من المشاكل التي تؤثر على أدائها ما يجعل تعمل بأفضل صورة ممكنة، وحال ملاحظة أي علامات تشير إلى وجود مشكلة فعليك التوجه بشكل ضروري لفحص الفرامل.

سماع ضوضاء

إذا ظهرت أي أصوات مزعجة عند قيادتك السيارة أو عند سلوك معين أثناء القيادة، فعليك التوجه لفحص السيارة في أسرع وقت.

تراجع كفاءة استهلاك الوقود

هناك العديد من الأسباب وراء تراجع كفاءة استهلاك الوقود منها الاهمال في الصيانات الدورية، تلف البوجيهات، واتساخ فلتر هواء المحرك.

رائحة غريبة

هذه الروائح الغريبة تنذر صاحب السيارة بخلل ما في أحد الأنظمة المرتبطة إما بطرد العادم أو التوصيلات ما بين خزان الوقود والمحرك، وحال ملاحظتك ذلك على التوجه لأقرب مركز صيانة متخصص.

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