بمجرد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حارس عقار وهو يتعدى على طبيبة بالسب ويمنعها من دخول مسكنها، إلى جانب تهديدها بإلحاق الأذى بها على خلفية خلاف حول عمولة سمسرة على شقة، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.



"مصراوي" يرصد في التقرير التالي العقوبات القانونية التي قد تترتب على الواقعة، في ضوء ما نُسب إلى الحارس من اتهامات تتعلق بالتهديد ومزاولة أعمال السمسرة دون ترخيص، وما قد يرتبط بها من أوصاف جنائية أخرى وفقًا لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة.

العقوبة القانونية بشأن سمسار فيصل

توقع المحامي عماد الدين هلال أن المتهم يواجه عدة اتهامات جنائية متشابكة في الواقعة، في مقدمتها جريمة التهديد وفرض السيطرة، خاصة مع صدور تهديدات صريحة بإيذاء المجني عليها واقترانها بطلب مالي، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن حال جسامة التهديد، وفقًا لنص المادة 327 من قانون العقوبات، مع اعتبار التهديد بالقتل ظرفًا مشددًا قد يندرج ضمن صور الإكراه أو الابتزاز.



وأوضح أن الاتهامات تمتد كذلك إلى مزاولة نشاط السمسرة دون ترخيص، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بشأن تنظيم أعمال السمسرة، ووفقا للمواد المستحدثه التي ادخلت حديثا و المنشوره بالعدد رقم 14 مكرر ج في 11/4/2022، وتحديدًا المادة 16، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه.





وأشار "هلال" إلى أنه في حال ثبوت حصول المتهم على أموال بطرق احتيالية تحت ستار السمسرة، فقد تندرج الواقعة تحت جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالحبس لكل من استولى على أموال الغير باستخدام وسائل احتيالية.



وأضاف أن أي تهديد بالخطف أو الشروع فيه يُعد جريمة مستقلة تخضع لنصوص مشددة وفق المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد وقد تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.



وشدد المحامي عماد الدين هلال على أن اجتماع هذه الجرائم في واقعة واحدة، ما بين التهديد والبلطجة والسمسرة غير المشروعة والنصب، يضع المتهم تحت طائلة مبدأ تعدد الجرائم، بما يتيح للمحكمة توقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا.



واختتم بأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتكييف الواقعة قانونيًا، وذلك وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات مع المتهم.



كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن قيام حارس عقار بالتعدي على طبيبة بالسب ومنعها من دخول مسكنها، إلى جانب تهديدها بإلحاق الأذى بها، وذلك بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.





وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأمكن تحديد المجني عليها، وهي طبيبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤالها أفادت بأنها قامت بشراء شقة سكنية بدائرة القسم، وفوجئت بقيام حارس العقار بمطالبتها بمبلغ مالي "سمسرة" نظير إتمام عملية الشراء، قبل أن يتعدى عليها بالسب ويهددها بالإيذاء حال امتناعها عن الدفع.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط حارس العقار الظاهر بمقطع الفيديو، والمقيم بذات العقار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مدعيًا وجود اتفاق مسبق على عمولة نظير بيع الشقة ورفض المجني عليها السداد.

