ما السيارة التجارية الأكثر مبيعًا في السوق المصري؟ "وكالة أمريكية تكشف"

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القاهرة - (مصراوي):

نشرت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، تقريرًا مفصلًا عن حركة البيع والشراء بالسوق المصري خلال الأشهر التسع الأول من عام 2024 الجاري.

وفي تقريرها، كشفت الوكالة الأمريكية التي تستند إلى بيانات GAD العالمية لإحصائيات السيارات، عن السيارة التجارية "نقل بضائع" الأكثر مبيعًا في السوق المصري وهي شيفرولية TFR.

احتلت شيفرولية TFR صدارة قائمة السيارات التجارية الأكثر مبيعًا في في الأشهر التسع الأولى من العام الجاري، على الرغم من انخفاض مبيعاتها بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

تقدم شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه الأمريكية في مصر، السيارة TFR الدبابة بيك آب التجارية المجمعة بمصانع جنرال متورز في مصر بموديل 2025.

تعتمد السيارة على سواعد محرك ديزل سعة 2500 سي سي بقوة 79 حصان عند 3900 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات؛ وخزان وقود سعة 76 لترًا.

يبلغ وزن السيارة الأقصى بالحمولة الكاملة 2.700 كجم، وطولها 5.340 ملم، وعرضها 1.775 وارتفاعها 1.690 ملم والخلوص الأرضي 190 ملم، والصندوق بأبعاد 380X1700X2300.

ووفقا للمعلن من الوكيل المحلي، تتوفر شيفروليه الدبابة بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و15 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 25 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع بمليون و99 ألف جنيه، والفئة الرابعة المزودة بتكييف واكسسوارات تباع بمليون و109 آلاف جنيه.

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