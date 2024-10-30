9 سيارات بينها "الوحش"| تاتا الهندية تستعد للانطلاق رسميًا في مصر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

نظمت شركة تاتا موتورز مصر، إحدى شركات مجموعة MTI للسيارات، الثلاثاء، تجربة قيادة لسيارات تاتا التجارية هندية المنشأ، تمهيدًا لإطلاق طرازات تاتا رسميًا في مصر.

واستقبل تجربة القيادة صالة العرض الرئيسية للشركة بمحور سعد الشاذلي بالطريق الدائري بالنزهة والذى شمل صالة عرض داخلية تستقبل 3 شاحنات.

حضر التجربة عبد القادر طلعت، مدير عام شركة تاتا موتورز مصر، والتى تعد إحدى شركات مجموعة MTI للسيارات، وأكرم السبكى، رئيس قطاع التسويق والمبيعات، ونخبة من ممثلى إدارة الشركة، وعدد من ممثلى الصحافة والإعلام المصريين وكبار عملاء الشركة.

قال أكرم السبكى رئيس قطاع التسويق: "تحت شعار (تاتا هتغير مستقبل النقل فى مصر) نستعد لإطلاق سيارات تاتا التجارية ومستعدين معها لمنافسة قوية بالسوق المصري.

وأضاف السبكي أن سيارات تاتا تتميز بتكنولوجيا صناعية متطورة ونخبة من التجهيزات الميكانيكية والفاخرة فى فئتها بخلاف نخبة من تجهيزات الأمان المنفردة لفئاتها بالسوق، علاوة على السعر التنافسى وبقوة فى هذا السوق المتطلب بهذا القطاع.

وأوضح أن تاتا موتورز مصر تمكنت بالتعاون مع تاتا الأم من الوصول إلى فترة ضمان لسياراتنا بالسوق المصرية تصل إلى 5 سنوات أو 150.000 كم أيهما أولاً.

علاوة على أسعار تنافسية والتى منها على سبيل المثال (بيك أب) الشركة التى تحمل تسمية (XENON) والتى تم تسعيرها بـ875.000 جم.

وأردف مدير المبيعات أنهم اقترحوا على الشركة الأم بأن يتم تسمية (XENON) تجاريًا بـ"الوحش" لما تتميز به من مقاييس أكبر من منافساتها وقدرة تحميلية أعلى، علاوة على عدد تجهيزات هي الأكبر بفئتها.

من جانبه قال عبد القادر طلعت: "إننا بدأنا فعليًا بتوفير 9 طرازات مختلفة من سياراتنا التجارية بأحجامها المختلفة قبل الإطلاق الرسمى لها بالسوق والموتوقع أن يزيد عددها قريبًا.

ومن المقرر أن يطرح للمستهلكين إلى جانب البيك أب، الشاحنات المتوسطة، والشاحنات الثقيلة، فيما تقوم الشركة بدراسة التصنيع المحلى لكل من الشاحنات المتوسطة والبيك أب محليًا.

وأشار طلعت إلى أن قرار التصنيع المحلي ليس نهائيًا حتى الآن، ذلك لحين الإنتهاء من دراسات السوق الخاصة به، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالإعلان عن شبكة موزعين وقطع غيار وصيانة كبيرة على مستوى مناطق الجمهورية التسعة الرئيسية ، والتى سيعلن عنها قريبًا بالتزامن مع الإطلاق الرسمى لسياراتنا بالسوق.

اقرأ أيضًا:

المغرب تصنع سيارة كل دقيقة.. ماذا تحتاج مصر لتصبح مثلها؟

رغم الأزمة.. وكالة أمريكية: سوق السيارات المصري يتعافى في 2024

بعد أشهر من تقديمها عالميًا.. سكودا كودياك الجديدة كليًا في مصر