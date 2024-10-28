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ميتسوبيشي ونيسان ومرسيدس.. مزاد علني لبيع سيارات نيابات مستعملة

02:03 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

سيارات للبيع بالمزاد - أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" سيارات مستعملة تابعة لعدد من النيابات.

ووفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، تعقد جلسة المزاد يوم الاثنين نوفمبر المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات "لوطات" سيارات ملاكي وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكل وميني باص وأوتوبيس وفان وفنطاس.

تنتمي اللوطات المعروضة بالمزاد إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها "شيفرولية - نيسان - ميتسوبيشي - تويوتا - فولكس فاجن - بي إم دبليو - جيب - رينو - فورد - مرسيدس - بيجو - مازدا".

كما يتاح للبيع بالمزاد مركبات "دايون - باجاج - حلاوة - بوكسر - سي إم جي - هوجن - دايهاتسو - اسبرانزا - إيسوزو - سوزوكي" وغيرها.

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

لمزيد من التفاصيل والاطلاع على الشروط (اضغط هنا)

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