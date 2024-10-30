أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث الكثير من المقبلين على الشراء عن السيارات الجديدة الأرخص سعرًا عن نوعية الطرازات التي تنتمي لفئة الهاتشباك، خاصة أن تكون أسعارها مناسبة وسط الارتفاعات غير المسبوقة التي يشهدها السوق المصري منذ أكثر من عامين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار أرخص السيارات الهاتشباك المتوفرة بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري:

سوزوكي إسبريسو

تتوفر إسبريسو الصغيرة بفئة "أوتوماتيك" موديل 2024 سعرها رسمي 549.900 جنيهًا.

تعتمد إسبريسو على محرك صغير 3 سلندر أيضا سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات. تستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تأتي سوزوكي إسبريسو بطول 3565 مم، عرض 1.520 مم، طول قاعدة العجلات 2.380 مم، وارتفاعها 1.565 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 239 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

ميتسوبيشي ميراج

تتوفر ميتسوبيشي ميراج بسعر رسمي 780 ألف جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا الجديدة موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

تقدم سيارة أوبل الهاتشباك كورسا، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات. تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

ستروين C3

تقدم ستروين C3 الهاتشباك بأسعار تبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

سوزوكى سويفت

الفئة الأولى من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 704 آلاف جنيه، الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة تقدمها جاك الصينية في مصر.. كم يبلغ سعرها؟

بايك الصينية تنشئ مصنعا في مصر لإنتاج 50 ألف سيارة كهربائية سنويًا

بـ13 ألف جنيه.. قسط أحدث سيارة لتويوتا اليابانية في مصر