شارك الفنان حسن أبو الروس متابعيه على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها أثناء قضاء أوقاتًا ممتعة في إحدى المتنزهات العامة.

حسن أبو الروس يداعب الأسد

والتقط أبو الروس صورًا عديدة مع بعض الحيوانات منها الأسد والنسناس خلال جولته في إحدى الحدائق، ونشر صورًا وفيديوهات من جولته الترفيهية على حسابه بموقع "انستجرام".

ونشر أبو الروس مقطع فيديو وهو يداعب الأسد، والتقط صورًا مع الثعبان والنسنان والنسر، والببغاء والشبل الصغير، كما كتب تعليقًا: "هبعد عن الناس وهصاحب الأسد والزحلفة".

حازت الصور على إعجاب المتابعين بشكل كبير، الذين تفاعلوا معها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أسد بيلاعب أسد"، "تحفة يا فنان"، "عالمي يا فنان".

أعمال سينمائية قادمة لـ حسن أبو الروس

يذكر أن حسن أبو الروس يخوض تجربة سينمائية جديدة بمشاركة الفنان العالمي فرينش مونتانا، حيث نشر صورًا تجمعه بنجوم العمل، كاشفًا عن كواليس جديدة.

وخلال تواجده في مهرجان الجونة الماضي، كشف حسن أ بو الروس عن تصويره فيلمًا جديدًا، بمشاركة الفنانين أحمد داوود وشيرين رضا وباسم سمرة وأمير المصري ومن إخراج محمود كريم.

وأوضح أنه يجسد شخصية "ملاكم ومدرب جيم" خلال أحداث الفيلم، كما أعلن عن مشاركته في فيلم آخر مع الفنان أمير عيد من إخراج محمد ناير.



اقرأ أيضا..

أحمد تيمور يكشف سبب حضوره زفاف ابنة عماد زيادة بدون مي عزالدين



وفاة نجله.. الفنان محمد الصاوي يكشف عن أصعب لحظات حياته