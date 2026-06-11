وجه قائد في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي، تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة، وتوعد برد واسع في حال تعرض مضيق هرمز لأي تهديد أو اضطراب.

أكد العميد موسوي، أن الجيش الإيراني سيحول المنطقة إلى جحيم للأمريكيين طالما يريدون جعل مضيق هرمز غير آمن، قائلا: "أتجعلون مضيق هرمز غير آمن؟ سنجعل المنطقة جحيما لكم".

وأكد موسوي، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن من يسعى إلى جعل مضيق هرمز غير آمن سيتحمل عواقب ذلك، مضيفا أن إيران قادرة على الرد من مختلف أنحاء البلاد إذا تعرضت مصالحها أو أمنها للخطر.

وأكد أن ما يجري يمثل، بحسب تعبيره، ردا على ما وصفه بالتحركات الأمريكية في المنطقة، مشددا على أن القوات الإيرانية مستعدة للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.