علّقت ضحى، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في قضية التبديد التي أقامتها ضده، مؤكدة أنها شعرت بأن الحق بدأ يعود لها ولابنها بعد معاناة طويلة.

أب انشغل بأطماع الشهرة والفن

ونشرت ضحى صورة للقضية عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وكتبت: "من فتره كنت فقدت الأمل إنى أخد حقي وحق ابني من أب للأسف لقب أب لا ينطبق عليه رمى ابنه ومبيسألش عليه، وطبعا لأنه انشغل بشغله وأطماعه والشهرة مفرقش معاه لا صلة رحم ولا طفل كل ذنبه إنى أخطأت في اختيار أب ليه".

وأضافت: "لكن هنقول ايه ده نصيب ولأن الحمد لله وبعد فتره من البهدلة والجرى ورا حق ابنى وطبعا بعد ربنا الفضل لـ وليد أبوبكر المحامى اللى بعد ربنا كان له الفضل أنه يرجع حق ابنى تمكنت من الحصول على حكم بحبس طليقى وده لأنه ممتنع عن سداد نفقة ابنه وبيتهرب منها وطبعا مش هنسى أشكر وزارة الداخلية لأنها متأخرتش في إدراج الحكم عليه وبدأوا فى التحريات عن محل إقامته لتنفيذ الحكم وأخيرا أحب أقول إنه لايضيع حق وراءه مطالب".

قرار المحكمة بحبس مسلم

وكانت محكمة جنح النزهة قد قضت بحبس مطرب المهرجانات مسلم 6 أشهر مع الشغل، مع كفالة 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، في الدعوى المقامة من طليقته البلوجر ضحى عبده، والتي اتهمته فيها بخيانة الأمانة والتبديد.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى استنادها للمادة 341 من قانون العقوبات، الخاصة بتجريم اختلاس أو تبديد المنقولات أو الأموال المسلّمة على سبيل الأمانة، بعد ثبوت توافر أركان الجريمة.

اقرأ أيضا..

بـ"وجه مترهل وتجاعيد".. القصة الكاملة للجدل المثار بشأن وائل كفوري - صور

هيفاء وهبي تشارك في إعلان جديد يجمعها مع مصطفى غريب وحاتم صلاح



