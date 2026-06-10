هيفاء وهبي تشارك في إعلان جديد يجمعها مع مصطفى غريب وحاتم صلاح

لفتت النجمة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بعد ظهورها في أحدث حملة إعلانية لصالح إحدى الشركات الغذائية، حيث شاركها الإعلان الفنان مصطفى غريب والفنان حاتم صلاح، في تعاون لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حفلات هيفاء وهبي

وتواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني المكثف خلال موسم الصيف، إذ تستعد لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة الفنان محمد فضل شاكر، يعقبه حفل آخر في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة الفنان الشامي، إلى جانب جولة فنية أوروبية وأمريكية تشمل عددا من المدن خلال الفترة المقبلة.

أغنية شو المطلوب

ويأتي ذلك بالتزامن مع النجاح الذي تحققه أغنية "شو المطلوب" التي تواصل تصدر قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية محليا ودوليا، محققة أرقاما مميزة ومعدلات مشاهدة واستماع مرتفعة، لتؤكد هيفاء وهبي مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

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