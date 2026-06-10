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دماء على وجهها.. تارا عماد تنشر صورًا لمشهد أكشن خطير في "7Dogs"

كتب : معتز عباس

08:11 م 10/06/2026 تعديل في 08:33 م
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    اصابات تارا عماد بسبب تصوير مشهد اكشن (2)
  • عرض 11 صورة
    تارا عماد مع فريق العمل (1)
  • عرض 11 صورة
    تارا عماد مع فريق العمل (2)
  • عرض 11 صورة
    تارا عماد مع فريق العمل (3)
  • عرض 11 صورة
    تارا عماد وأحد عناصر العمل
  • عرض 11 صورة
    الفنانة تارا عماد
  • عرض 11 صورة
    تفاصيل مكياج تارا عماد أثناء تصوير 7 دوجز (1)
  • عرض 11 صورة
    الفنانة تارا عماد في أحد المعالم في السعودية
  • عرض 11 صورة
    تفاصيل مكياج تارا عماد أثناء تصوير 7 دوجز (2)
  • عرض 11 صورة
    اصابات تارا عماد بسبب تصوير مشهد اكشن (1)

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كشفت الفنانة تارا عماد صورًا من كواليس أحدى مشاهد الأكشن في فيلم 7dogs عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت تارا العديد من الصور من كواليس تصوير مشهد أكشن جمعها بأبطال 7Dogs، مونيكا بيلوتشي، وأحمد عز، وكريم عبدالعزيز

ملامح شخصية تارا عماد

وظهرت تارا عماد في أحد الصور عقب تصوير بعض مشاهد الأكشن من فيلم "7Dogs" حيث ظهر على وجهها آثار إصابات واضحة، وجرح في منطقة الرأس مع آثار دماء امتدت على جانب الوجه إلى جانب كدمات وخدوش بدت وكأنها نتيجة مواجهة عنيفة ضمن أحداث الفيلم.

شخصية تارا عماد في 7dogs

يذكر أن الفنانة تارا عماد كشفت في لقاء سابق ببرنامج "ET بالعربي"، عن تفاصيل الشخصية التي قدمتها في فيلم "7Dogs"، حيث تجسد شخصية "كلير"، وهي فتاة تنتمي إلى عالم التكنولوجيا وتعتمد عليه بشكل كبير في حياتها، وهو ما يختلف تمامًا عن طبيعتها الشخصية بعيدًا عن الكاميرا.

وأوضحت تارا أن شخصية "كلير" تمتلك شغفًا واضحًا بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية، وتتمتع بذكاء خاص وتركيبة معقدة تجعلها شخصية دراميًا ومليئة بالتحديات.

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فيلم 7Dogs تارا عماد مشاهد أكشن

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