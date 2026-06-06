تحدث الفنان محمد الصاوي، عن فترة وفاة نجله المهندس إبراهيم خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، مؤكدًا أنها كانت من أصعب لحظات حياته، إذ مر بأياما صعبة لم يتمالك فيها نفسه، قبل أن يرافقه أصدقاؤه لأداء العمرة، وهي الرحلة التي شهدت أول دمعة له بعد الواقعة، بحسب وصفه.

محمد الصاوي يكشف كواليس أدائه العمر بعد وفاة نجله

وكشف أن الفنان أحمد بدير، كان وراء هذه اللفتة الإنسانية، رغم عدم إعلانه ذلك وقتها، و ساهم في ترتيب سفره لأداء العمرة مع عدد من الفنانين، مشيدًا بأخلاقه ومواقفه الخيرية، قائلًا إنه علم لاحقًا أنه صاحب المبادرة.

وأضاف أنه أثناء وجوده في أحد الفنادق خلال عمرة لاحقة، اكتشف بالصدفة أن أحمد بدير هو من نظم الرحلة الأولى، بعد أن رفض في البداية الكشف عن ذلك.

وتحدث الصاوي أيضا عن حفيده "إبراهيم"، مؤكدًا أنه يمثل له حالة خاصة في حياته، مشيرًا إلى أنه يتمتع بموهبة في القراءة والكتابة، ويحرص دائمًا على عرض أفكاره وسيناريوهات قصيرة عليه.

وأوضح أنه يحرص على دعم ميول حفيده دون فرض مسار محدد عليه، سواء في التمثيل أو أي مجال آخر، لافتًا إلى أنه لا يرغب في تكرار تجربة الضغط أو المنع التي قد يواجهها الأبناء أحيانًا، وأنه يترك له حرية اختيار مستقبله وفقًا لاهتماماته.

محمد الصاوي يتحدث عن تأثير الفنان الراحل علاء ولي الدين

قال الفنان محمد الصاوي، إن علاء ولي الدين كان سببًا في تماسك جيل كامل من الفنانين، موضحًا أن بينهم علاقات قوية امتدت خارج العمل الفني، سواء في جلسات دينية أو لقاءات ودية، إضافة إلى مساعدة بعضهم البعض في الحصول على فرص عمل.

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