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لقاء الخميسي أنيقة وسارة سلامة بملابس جريئة.. لقطات النجوم في 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 12/06/2026 تعديل في 01:04 ص
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    سارة سلامة بإطلالة جريئة
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    لقاء الخميسي تخطف الأنظار من خلال أحدث ظهور لها
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    إلهام شاهين تشارك جمهورها صور عبر حسابها بموقع إنستجرام
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    سمية الخشاب
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    ناهد السباعي أمام الأهرامات (1)

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حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

تألقت الفنانة لقاء الخميسي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جامبسوت.

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم: شيرين رضا وريهام حجاج، ولاقت الصور إعجاب واسع من متابعيها.

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعي حسابها على إنستجرام صورًا جديدة لها أمام الأهرامات.

سمية الخشاب

دعمت الفنانة سمية الخشاب المنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، ونشرت صورة لها مُعدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع "X": وكتبت: "يارب عايزين نفرح من قلوبنا بقى".

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