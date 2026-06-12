نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ قبل أزمة منى زكي.. نجوم تصدوا بالقانون لانتهاكات السوشيال ميديا، ياسين رشدي يحتفل بـ عيد ميلاد نور عمرو دياب والأخيرة تعلق، نادر نور يكشف كواليس أزمته مع رامي صبري، تامر حسني يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة احتفالا بانطلاق كأس العالم 2026، وغيرها من الأخبار