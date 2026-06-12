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حدث بالفن| نادر نور يتحدث عن رامي صبري وتامر حسني يشعل حفل العاصمة الجديدة

كتب : مروان الطيب

01:10 ص 12/06/2026
حدث بالفن| نادر نور يتحدث عن رامي صبري وتامر حسني يشعل حفل العاصمة الجديدة

نجوم تصدوا بالقانون لانتهاكات السوشيال ميديا_4

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نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ قبل أزمة منى زكي.. نجوم تصدوا بالقانون لانتهاكات السوشيال ميديا، ياسين رشدي يحتفل بـ عيد ميلاد نور عمرو دياب والأخيرة تعلق، نادر نور يكشف كواليس أزمته مع رامي صبري، تامر حسني يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة احتفالا بانطلاق كأس العالم 2026، وغيرها من الأخبار

نشرة الفن تامر حسني أحمد الفيشاوي نادر نور

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