بـ "أكلة سمك على البحر".. سينتيا خليفة تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها صورا جديدة من عطلتها الصيفية في تركيا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة مرتدية فستان باللون الأصفر.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي مع كلبها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد، الأنظار إليها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بإطلالة مستوحاة من الحضارة الفرعونية، مرتدية فستانا طويلا باللون البيج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بلوك أنيق ومكياج هادئ.