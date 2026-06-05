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السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تصدر تحذيرا عاجلا لرعاياها بالشرق الأوسط

كتب : محمود الطوخي

12:01 ص 05/06/2026 تعديل في 12:11 ص

السفارة الأمريكية لدى إسرائيل

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حثت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط على توخي مزيد من الحذر والحيطة، نظرا للتوترات الشديدة التي جعلت البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بشكل سريع.

وأكدت السفارة، في تنبيه أمني أصدرته مساء الخميس، على ضرورة متابعة وسائل الإعلام بانتظام للاطلاع على آخر المستجدات، والبقاء في حالة تأهب دائم لما قد يطرأ على المشهد الإقليمي.

وأبقت وزارة الخارجية الأمريكية على إرشادات السفر عند المستوى 3، الذي يقتضي إعادة النظر في السفر، لكل من البحرين، وإسرائيل، والضفة الغربية، والأردن، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات.

في حين شددت التحذير إلى المستوى 4، وهو عدم السفر نهائيا، لكل من إيران، والعراق، ولبنان، وسوريا، وغزة، واليمن، لخطورة الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

إجراءات الوقاية في ظل توترات إيران وأمريكا

وفي ظل احتمالية اندلاع أعمال عدائية مرتبطة بملفات إيران وأمريكا وتأمين مضيق هرمز، دعت السفارة الرعايا الأمريكيين إلى ضرورة معرفة موقع أقرب ملجأ بشكل مسبق لضمان سلامتهم.

وتضمن التنبيه حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها، شملت البقاء في حالة وعي وانتباه دائم للمحيط، وتجنب كافة أشكال المظاهرات والتجمعات الكبيرة، فضلا عن الابتعاد عن المناطق التي تشهد تواجدا أمنيا أو شرطيا مكثفا.

ونصحت السفارة مواطنيها بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية بدقة، والتفكير في وسائل مغادرة بديلة إذا قرروا السفر من أو إلى المنطقة، مع وضع الاشتراك في تأمين السفر ضمن الأولويات.

وشددت على أهمية التواصل المباشر مع شركات الطيران للحصول على تفاصيل تغيير الرحلات الجوية في حال تأثرت بالظروف الراهنة.

معايير السلامة والابتعاد عن الأنظار

طالبت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل رعاياها بضرورة توخي الحذر الشديد والبقاء في حالة يقظة تامة داخل الأماكن والمواقع المرتبطة علنا بالولايات المتحدة.

وأكدت الإرشادات على أهمية الحفاظ على توخي الحيطة والحرص على الابتعاد عن الأنظار وعدم لفت الانتباه خلال التحركات اليومية، لضمان أعلى مستويات الحماية الشخصية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

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