شهدت المواقع التخزينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حراكاً نشطاً وثابتاً طوال موسم الحصاد؛ حيث أولى القطاع التمويني اهتماماً بالغاً بتأمين المخزون الاستراتيجي من محصول القمح، باعتباره السلعة الاستراتيجية الأولى في منظومة الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن إجمالي ما جرى توريده للشون والصوامع على مستوى المحافظة بلغت حصيلته الرسمية 242 ألفاً و131 طناً، و837 كيلوجراماً من الأقماح المحلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية بذلت جهوداً دؤوبة لمراقبة انتظام عمليات التوريد بدقة؛ حيث عكست البيانات الميدانية والوثائق الرسمية حرص الرقابة التموينية على رصد وتوثيق كميات القمح الواردة بدقة إلى مختلف الصوامع والشون التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بجانب الجهات الأخرى المعنية بالاستلام.

وأضاف عبد الحفيظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مسؤولي الشون والصوامع، ركزت خلال الفترة الماضية على المتابعة الميدانية المستمرة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المزارعين أو الموردين، وذلك من خلال تكثيف عمل لجان الرقابة الفنية على الحبوب التي دارت عجلتها على مدار الساعة لضمان مطابقة القمح المورد للمواصفات القياسية والدرجات المعتمدة قانوناً.

وأشار إلى أن دور مديرية التموين في الفيوم لم يقتصر على مجرد استلام المحصول، بل امتد ليشمل الإشراف الدقيق على عمليات النقل وآليات التخزين؛ لضمان الحفاظ على سلامة "الذهب الأحمر" من التلف أو الفقد، مؤكداً أن تدفق هذه الكميات الضخمة يعكس وعي وثقة المزارعين في الإجراءات التموينية الميسرة وسرعة صرف المستحقات المالية، مما أسهم بقوة في دفع عجلة التوريد وزيادة الكميات المخزنة في الصوامع المعدنية والشون المتطورة.