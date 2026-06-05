تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا في مختلف المجالات.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

محامية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل جديدة: مواقع التواصل حرّفت الفيديو

أكدت أمل العربي، محامية صبري نخنوخ، أن الاتهامات الموجهة لموكلها باستعراض القوة والبلطجة غير صحيحة، معتبرة أن حجم الحراسة المرافقة له أمر اعتيادي ولا يحمل أي دلالات جنائية.

أستاذ علاقات دولية: مضيق هرمز "قنبلة اقتصادية" هوت بشعبية ترامب

أكد الدكتور سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حساس جدًا تجاه فكرة دفع أموال أمريكية مباشرة لإيران، رغم مطالبة إيران بتعويضات مالية عن تدمير بنيتها التحتية.

أستاذ مناعة: العلاجات المناعية أحدثت ثورة في مواجهة الأورام السرطانية

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في مجال علاج الأورام السرطانية، مع تزايد الاعتماد على العلاجات المناعية والموجهة التي تستهدف تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا غير الطبيعية والقضاء عليها قبل تطورها إلى أورام خبيثة، مؤكدًا أن هذه الأساليب تمثل نقلة نوعية في مواجهة المرض.

برلماني: 45 ألف أسرة لم تحصل على معاشاتها منذ 6 أشهر

أكد النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن ما تم تداوله بشأن وجود نحو 45 ألف مواطن لم يتسلموا معاشاتهم يُعد أمرًا بالغ الخطورة، خاصة أن هؤلاء من أصحاب المعاشات الجدد الذين خرجوا إلى التقاعد خلال الفترة الأخيرة.

أستاذ فيروسات: الأوبئة القديمة عادت بصورة أكثر تعقيدًا لهذا السبب

أكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن عودة بعض الفيروسات والأوبئة القديمة، إلى جانب ظهور أمراض جديدة رغم التقدم الطبي الكبير، ترتبط بعوامل بيئية وسلوكية أسهمت في زيادة فرص انتقال العدوى بين الحيوانات والإنسان.



خبير اقتصادي: الدعم النقدي الجديد يعتمد على كارت ذكي لشراء السلع





قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو السلعي دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، مؤكدًا اتفاقه مع الطرح الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن التحول إلى الدعم النقدي باعتباره أكثر كفاءة من النظام الحالي.