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حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية في تركيا، مع شقيقتيها فرح ونور الزاهد، ونشرت هنا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات متنوعة جمعت بين الكاجوال والأناقة.

إنجي وجدان

شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ظهرت خلالها برفقة زوجها أحمد الوتيدي أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وبدت بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها فستانا طويلا باللون الوردي.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها ترينج باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان صيفي أنيق مشجر، ولاقت إعجاب جمهورها.

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها صورًا جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جيبة قصيرة ونسقت معها بلوزة باللون البني.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان جينز أنيق، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ميريام فارس

تستمتع الفنانة ميريام فارس بعطلتها الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة خطفت من خلالها الأنظار.

منة عرفة

ظهرت منة عرفة وسط البحر وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

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