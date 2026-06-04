إعلان

أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة

كتب : هاني صابر

07:36 م 04/06/2026 تعديل في 07:51 م

أصالة وفائق حسن وأنس نصري وخالد الذهبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة نصري، عن الظهور الأول لها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعد شائعات انفصالهما التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

الظهور الأول لـ أصالة وزوجها بعد شائعات الطلاق

ونشر أنس نصري، الصورة التي ظهر فيها بصحبة شقيقته وزوجها فائق وابنها خالد الذهبي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أجمل الأخبار هى التي تعيد الطمأنينة الى القلوب التي نحبها".

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

وتصدر اسم أصالة نصري، تريند محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب جدل شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال العراقي فائق حسن.

وخرج خالد الذهبي ابن أصالة لينفي ما يتم تداوله من شائعات حول انفصال والدته عن زوجها فائق حسن، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخبار كاذبة".

اقرأ أيضا:
"أجمل باربي".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في تركيا

11 يونيو.. عرض فيلم "بنسيون دلال" على "منصة يانجو بلاي"

أصالة نصري فائق حسن أنس نصري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ما سر الشعور بضيق التنفس في فصل الصيف ؟
نصائح طبية

ما سر الشعور بضيق التنفس في فصل الصيف ؟
ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
حوادث وقضايا

غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
بالأسماء.. الحركة الدبلوماسية الكاملة لسفراء مصر بالخارج والداخل
أخبار مصر

بالأسماء.. الحركة الدبلوماسية الكاملة لسفراء مصر بالخارج والداخل
قطع الأشجار المعمرة واستبدالها بـ"شتلات صغيرة" يثير غضب أهالي أسوان -فيديو
أخبار المحافظات

قطع الأشجار المعمرة واستبدالها بـ"شتلات صغيرة" يثير غضب أهالي أسوان -فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد