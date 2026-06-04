أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة

كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة نصري، عن الظهور الأول لها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعد شائعات انفصالهما التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

الظهور الأول لـ أصالة وزوجها بعد شائعات الطلاق

ونشر أنس نصري، الصورة التي ظهر فيها بصحبة شقيقته وزوجها فائق وابنها خالد الذهبي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أجمل الأخبار هى التي تعيد الطمأنينة الى القلوب التي نحبها".

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

وتصدر اسم أصالة نصري، تريند محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب جدل شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال العراقي فائق حسن.

وخرج خالد الذهبي ابن أصالة لينفي ما يتم تداوله من شائعات حول انفصال والدته عن زوجها فائق حسن، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخبار كاذبة".

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