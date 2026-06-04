أثارت الفنانة أميرة أديب، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بشأن"قص شعرها".

أميرة أديب تثير الجدل

ونشرت أميرة، صورة لها بشعر قصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بفكر أتهور ولا إيه!".

تعليق عبير صبري وغادة عبدالرازق على أميرة أديب

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتبت عبير صبري "لأ، أوعى شعرك جميل". وكتبت غادة عبدالرازق "لأ". وكتبت ملك بدوي "استنيني كام شهر ونعمله مع بعض".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تهوري، لأ، أوعي تعملي كدا، بلاش انتي قمر وهو كدة، لا شعرك جميل".

يذكر أن أميرة أديب شاركت في السلسلة الوثائقية العالمية "Follow Her" التي تهدف لتقديم وتوثيق نماذج نسائية مؤثرة، ممثلةً مصر في هذا المشروع.

وغابت أميرة أديب عن موسم دراما رمضان 2026، بينما كان آخر أعمالها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، وفدوى عابد.

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