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"شبه أميرات ديزني".. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور بفستان جريء

كتب : نوران أسامة

02:22 م 03/06/2026 تعديل في 02:22 م
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  • عرض 5 صورة
    أحدث جلسة تصوير للفنانة ميرنا جميل
  • عرض 5 صورة
    أحدث جلسة تصوير للفنانة ميرنا جميل
  • عرض 5 صورة
    أحدث جلسة تصوير للفنانة ميرنا جميل
  • عرض 5 صورة
    أحدث جلسة تصوير للفنانة ميرنا جميل

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شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، والتي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيها.

وظهرت ميرنا بإطلالة جريئة، وارتدت فستانا قصيرا باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها كالتالي: "إنتي إزاي حلوة كده"، "حلوة أوي"، "زي القمر"، "طالعة زي أميرات ديزني"، "قلبي الصغير لا يتحمل"، "إيه كمية الجمال والرقة دي"، و"القمر بتاعنا".

أعمال تنتظرها الفنانة ميرنا جميل

وعلى الجانب الفني، تنتظر الفنانة ميرنا جميل طرح فيلمها السينمائي الجديد "الكراش"، المقرر عرضه في دور السينما يوم 11 يونيو الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، باسم سمرة، مريم الجندي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

آخر أعمال ميرنا جميل

يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل مسلسل "اللعبة 5"، الذي شارك في بطولته هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، مي كساب، عارفة عبدالرسول، ومحمد أوتاكا.

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