كشفت الفنانة سينتيا خليفة عن استمتاعها بإجازة الصيف خلال وجودها بإحدى المدن الساحلية.

نشرت سينتيا خليفة صورا من رحلتها عبر حسابها على إنستجرام، إذ ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة والتقطت العديد من الصور أمام البحر، كما نشرت صورا وهي تستعد لتناول وجبة سمك.

سينتيا خليفة تستعد لتجربتها مع السقا وفرنش مونتانا



تواصل الفنانة سينتيا خليفة الترويج لفيلمها الجديد الذي تتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان أحمد السقا، والنجم العالمي فرنش مونتانا والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "سفاح التجمع" آخر أعمال سينتيا خليفة على شاشة السينما

شاركت الفنانة سينتيا خليفة مؤخرا الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

سينتيا خليفة تنتظر عرض فيلم "طه الغريب" مع حسن الرداد

تشارك الفنانة سينتيا خليفة الفنان حسن الرداد بطولة فيلمه الجديد "طه الغريب" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

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