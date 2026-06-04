إعلان

بـ "أكلة سمك على البحر".. سينتيا خليفة تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور

كتب : مروان الطيب

07:34 م 04/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سينتيا خليفة تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور (4)
  • عرض 6 صورة
    سينتيا خليفة تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    سينتيا خليفة تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور (3)
  • عرض 6 صورة
    سينتيا خليفة تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور (1)
  • عرض 6 صورة
    سينتيا خليفة تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة سينتيا خليفة عن استمتاعها بإجازة الصيف خلال وجودها بإحدى المدن الساحلية.

نشرت سينتيا خليفة صورا من رحلتها عبر حسابها على إنستجرام، إذ ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة والتقطت العديد من الصور أمام البحر، كما نشرت صورا وهي تستعد لتناول وجبة سمك.

سينتيا خليفة تستعد لتجربتها مع السقا وفرنش مونتانا


تواصل الفنانة سينتيا خليفة الترويج لفيلمها الجديد الذي تتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان أحمد السقا، والنجم العالمي فرنش مونتانا والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "سفاح التجمع" آخر أعمال سينتيا خليفة على شاشة السينما

شاركت الفنانة سينتيا خليفة مؤخرا الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

سينتيا خليفة تنتظر عرض فيلم "طه الغريب" مع حسن الرداد
تشارك الفنانة سينتيا خليفة الفنان حسن الرداد بطولة فيلمه الجديد "طه الغريب" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.
ويشارك ببطولة الفيلم كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.
اقرأ أيضا:
بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية

"الله يرحمك يا أمي".. وفاة والدة المطرب الشعبي سمسم شهاب

سينتيا خليفة سفاح التجمع أحمد الفيشاوي أحمد السقا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد استغاثة العاملين.. تحرك حكومي عاجل لاحتواء أزمة معهد البحوث الفلكية
أخبار مصر

بعد استغاثة العاملين.. تحرك حكومي عاجل لاحتواء أزمة معهد البحوث الفلكية
ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
سر نقص وزن الذهب مع الاستخدام.. خبير يوضح السبب
مصراوى TV

سر نقص وزن الذهب مع الاستخدام.. خبير يوضح السبب
هل تتأثر السيارات في مصر بمخاطر انهيار الأسعار في الصين؟ "السبع يوضح"
أخبار السيارات

هل تتأثر السيارات في مصر بمخاطر انهيار الأسعار في الصين؟ "السبع يوضح"
كريم عبد العزيز يبدأ تصوير"الفيل الأزرق 3" ويكشف موعد عرضه
زووم

كريم عبد العزيز يبدأ تصوير"الفيل الأزرق 3" ويكشف موعد عرضه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد