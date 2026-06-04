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بـ"ضفيرة شعر".. أحمد سعد يثير الجدل بأحدث ظهور له- صور

كتب : هاني صابر

10:01 م 04/06/2026
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أثار المطرب أحمد سعد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية في أحدث ظهور له بإحدى المناسبات، وسط حضور عدد من الفنانين.

أحمد سعد بـ "ضفيرة شعر"

وظهر أحمد سعد بـ"ضفيرة شعر" خلال ظهوره أمام عدسات الكاميرات التي كانت حاضرة بهذه المناسبة الخاصة التي شهدت حضور نخبة من الفنانين بينهم يسوف الشريف.

أحمد سعد يطرح الألبوم الفرفوش

وكان أحمد سعد طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الألبوم الفرفوش" المكون من 5 أغنيات من بينهم أغنية "جوزها" يقدمها أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع وميكس كلوبيكس، وماستر هاني محروس.

وأغنية "خبر عاجل" من كلمات حازم إكس، ومن ألحان كريم الصباغ وفلسطيني وتوزيع فلسطيني ريمكس، وميكس وماستر هاني محروس.

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أحمد سعد الألبوم الفرفوش خبر عاجل جوزها

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