التقى الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور توحيد هاشم، نائب الرئيس ورئيس قسم التعاون الدولي لمركز الابتكارات بمعهد كارلسروه التقني بألمانيا (KIT Innovation Hub)، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة DOT للاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المركز القومي للبحوث والجهات التي يمثلها الدكتور توحيد هاشم، وذلك من خلال عدد من المحاور المشتركة التي تستهدف دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد الوطني.

وشملت المباحثات دعم التعاون بين الشركات المنبثقة عن مركز الابتكارات بالجامعة في ألمانيا والمركز القومي للبحوث، خاصة في مجالات البنية التحتية المتقدمة والإنشاءات المستدامة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير حلول تطبيقية تخدم أولويات التنمية.

كما ناقش الجانبان تصميم برامج لدعم شباب الباحثين المتميزين من خلال برامج ماجستير ودكتوراه ذات طابع صناعي، ممولة من شركة DOT، وترتكز على مشروعات بحثية تطبيقية تستهدف تقديم حلول عملية للتحديات المرتبطة بالاقتصاد المصري واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

تعاون مصري ألماني جديد لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا

تطرق اللقاء كذلك إلى آليات التعاون المشترك لدعم الباحثين بالمركز من أصحاب الكفاءات والمخرجات البحثية القابلة للتطبيق، إلى جانب بحث جاهزية المركز القومي للبحوث لدعم المشروعات الصناعية، لا سيما من خلال فرع المركز بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى دراسة إمكانية افتتاح فرع تمثيلي لمركز الابتكارات بمعهد كارلسروه التقني داخل المركز القومي للبحوث، بما يسهم في تنسيق التعاون المؤسسي والأنشطة المشتركة بين الجانبين، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة في مجالات الابتكار والتطبيقات الصناعية ونقل التكنولوجيا.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح معوض، حرص المركز القومي للبحوث على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، ودعم مسارات تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية والتكنولوجية الرائدة عالمياً وكذلك القطاع الخاص في بناء جسور مستدامة بين البحث العلمي واحتياجات التنمية المستدامة.

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