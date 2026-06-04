نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورا جديدة خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت "ريهام" في الصور وهي تستمتع بالإجازة، إذ ظهرت مرتدية فستان أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ريهام حجاج في أجواء رومانسية مع زوجها

وكانت ريهام حجاج، نشرت في وقت سابق صور ومقاطع فيديو من عطلتها الصيفية عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية وسط أجواء رومانسية.

ووثقت ريهام كواليس رحلتها، وكتبت: "السعادة بنلاقيها في الناس اللي بنحبهم".

ريهام حجاج تشارك في رمضان 2026 بمسلسل "توابع"

شاركت الفنانة ريهام حجاج بمسلسل "توابع" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول مؤثرة متخصصة في علم النفس تتورط في قضية قتل، ما يربط بين موضوعات الهوية الرقمية، التأثير الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية في قالب قصصي يكشف الأسرار خطوة بخطوة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمدعلاء، سوسن بدر، هاني عادل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

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