شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة من عطلتها الصيفية في تركيا، والتي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ونشرت هنا الزاهد الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستان باللون الأصفر، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

وانهالت تعليقات الجمهور على صور هنا الزاهد، وجاء من بينها: "أجمل هنونة"، "خطيرة"، "ما شاء الله ربنا يحميكي"، "إيه السكر ده"، "زي القمر"، "أجمل باربي"، و"مفيش في حلاوتك"، وغيرها من التعليقات

آخر ظهور لـ هنا الزاهد

وكان آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم " 7Dogs ".

وعلقت هنا الزاهد على مشاركتها في الفيلم قائلة: "هناك مشاريع تشعرك حقا بأن التاريخ يُصنع، فخورة جدًا إني جزء من فيلم 7 Dogs، إن ضخامة العمل ورؤيته والطاقة الموجودة وراء كل تفصيلة فيه، كلها أمور لم نشاهدها من قبل في المنطقة".

أبطال فيلم 7Dogs

يشارك في بطولة فيلم 7Dogs نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ.



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