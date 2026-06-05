أكد أحمد البيلي، محامي ضحايا الطبيب المزيف وليد مسعود، أن المتهم تسبب في أضرار جسيمة لمرضى يعانون من تليف الكبد والفشل الكلوي وأمراض صدرية، بعد وصف أدوية خاطئة لهم.

وأضاف "البيلي"، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "MBC مصر"، أن المتهم اختفى بعد فترة، ثم فوجئوا بأنه يُحاكم أمام محكمة الجنايات بتهمة انتحال صفة طبيب وتزوير أربع بطاقات.

محامي ضحايا الطبيب المزيف: النيابة فتحت تحقيقًا قضائيًا رسميًا

أشار محامي الضحايا، إلى أنه تم تحرير محضر في قسم شرطة النزهة، وبمساعدة مدير الأمن ورئيس النيابة تم فتح تحقيق قضائي رسمي، تم خلاله سماع أقوال الضحايا.

وتابع أن المتهم محتجز حاليًا في قسم الوايلي على ذمة قضية التزوير، وأن المحكمة أوضحت أن القضية الحالية تتعلق بتزوير بطاقات وانتحال صفة طبيب، مع استمرار استكمال المحضر الخاص بقسم النزهة.

وشدد أحمد البيلي، على أن النيابة العامة أجلت التحقيقات بعد عيد الأضحى نظرًا للإجازات، على أن يحضر الضحايا بأنفسهم لتقديم المستندات والتقارير الطبية.

وأكد المحامي أن هناك 4 حالات موثقة حتى الآن تعاني من تدهور في حالتها الصحية نتيجة التشخيص والعلاج الخاطئ، مع احتمال ضم حالات أخرى لاحقًا، مشيدًا بتعاون النيابة العامة في فتح تحقيق جاد في الواقعة.