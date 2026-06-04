ميرنا جميل جريئة ومنة فضالي في الجيم.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا واسعا من متابعيها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها صورا من حفل عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، وظهرت خلالها برفقة عدد من نجوم الفن والإعلام من بينهم الإعلامية لميس الحديدي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة ليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي، ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"،

يمنى طولان

ظهرت الفنانة يمنى طولان مع الفنان ياسرجلال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المحترم حبيب الكل".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بمكياج هادئ ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها داخل الجيم، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

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